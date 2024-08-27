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《黑神話：悟空》樹大招風？Steam平台一夜遭28萬次網攻

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣，但近日也傳出遭到猛烈網攻。（路透）
中國大陸首款3A大作遊戲「黑神話：悟空」全球熱賣，但近日也傳出遭到猛烈網攻。（路透）

大陸首個國產3A遊戲《黑神話：悟空》在20日發布後，一度被認為會在上周末迎來遊戲在線人數高峰，但由於發行平台Steam在上周末遭遇網攻，大量玩家無法登入，目前其高峰人數仍維持在此前的241萬，位列歷史榜單第二，僅次於《絕地求生》。第一財經報導，26日上午攻擊從此前28萬多次的高峰值下降至1萬餘次，攻擊還在繼續。專業機構認為是有目的性的攻擊。

「#Steam崩了#」在24日衝上熱搜，許多網友反映無法登錄，進不去遊戲。不光是中國大陸地區，連IP在美國等地的網友也表示「加載不出來」。攻擊時間基本選在當地晚間時刻，通常是玩家遊戲高峰期的時間。多數網友認為是《黑神話：悟空》太火熱、人太多，導致登不進去。

但Steam中國區代理完美世界競技平台發布公告，此次Steam崩潰是由於受到大規模DDoS攻擊導致。據了解，DDoS攻擊又叫「分布式拒絕服務」攻擊，是一種通過控制大量計算機、物聯網終端或網絡僵屍（Zombie）向目標網站發送大量請求，從而耗盡其服務器資源，導致正常用戶無法訪問服務的攻擊方式。

奇安信XLab實驗室解析Steam平台此次遭遇的DDoS攻擊，從歷史經驗來看，無論是攻擊指令數量之大、主控僵屍網絡之多，還是攻擊烈度之猛，攻擊組織之周密，本次DDoS攻擊都是近年來極為罕見的。重點攻擊目標包括了中國、美國、新加坡、英國、日本、韓國等13個地區的107個Steam服務器IP。

奇安信XLab實驗室表示，綜合本次DDoS攻擊的攻擊指令暴漲、僵屍網絡規模極大、攻擊者火力之猛等特徵，幾乎可以肯定，這次攻擊幕後有著嚴密的組織和周密的行動計劃，以及明確的攻擊目標。

每日經濟新聞報導，知道創宇技術VP（副總裁）李偉辰表示，DDoS攻擊在遊戲行業是非常常見的，尤其是爆款遊戲出現時，駭客可能會利用DDoS對遊戲廠商或遊戲平台發起攻擊，使其錯失獲得理想收入的機會，並以此為要脅，獲取商業利益。

攻擊的目標與目的沒有直接證據證明與新發行的《黑神話：悟空》有關係。不過《黑神話：悟空》遊戲人數確實受到攻擊影響而下降。《黑神話：悟空》主創遊戲科學公布23日數據顯示，《黑神話：悟空》全平台銷量超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數達300萬。由於Steam平台的突然崩潰，該遊戲的實時在線人數一度驟降至百萬以下。

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