IBM關大陸研發部門 裁逾千人

上海第一財經報導，昨天從ＩＢＭ中國方面確認，ＩＢＭ將徹底關閉大陸研發部門，逾千名員工受影響。公司稱將會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，未來將轉向服務大陸民營企業及部分在大陸的跨國企業。

陸媒日前報導，近日北京、上海、大連等地ＩＢＭ中國研發和測試崗位員工的訪問權限被收回，涉及一千多人，該公司已通知相關員工於昨日參與線上會議。

第一財經報導，ＩＢＭ中國發布聲明指出，ＩＢＭ會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響公司為大中華區客戶提供支持的能力。聲明提到，大陸企業，尤其是民營企業，越來越重視混合雲和人工智慧技術帶來的機遇，而ＩＢＭ在大陸的本地戰略重點則是利用其技術和諮詢方面的經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助大陸客戶共創符合需求的解決方案。

ＩＢＭ強調，未來將轉向服務大陸的民營企業及部分在陸跨國企業。不過，報導指出，金融、能源等大型國企才是ＩＢＭ最重要的客戶。

報導指出，ＩＢＭ在一九八四年正式進入大陸市場。大陸也曾是ＩＢＭ在美國以外，業務架構最完善的市場。此次研發部門的關閉是ＩＢＭ在大陸四十年發展歷史上一個重要轉折點。