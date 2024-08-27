撐不到陸復甦 台餐飲業看向美

深耕大陸廿年的鼎泰豐宣布將撤出大陸華北市場，而疫後大陸經濟復甦緩慢，消費力不振，在鼎泰豐之前，包括瓦城、八方雲集等餐飲業者已陸續撤出大陸市場或是縮編當地規模，把資源轉往發展潛力更大的美國市場。

過往大陸經濟高速發展，龐大的內需市場成為台灣餐飲業者眼中的大餅，布局大陸一時成為顯學，但疫情爆發後，當地消費市場急凍，解封之後復甦速度更不如預期，虧損的大陸事業反而成為沉重的負擔。

二○二二年，八方雲集全面退出大陸市場，瓦城也在二○二三年關掉上海僅剩的兩家餐廳；安心食品的摩斯漢堡位於廈門的六家門店，則在今年結束營業；經營手搖飲品牌快樂檸檬的雅茗，也處分部分股權。

此外，包括王品、85度C、乾杯則仍在大陸市場苦撐，但規模已經縮減不少，其中，85度C的門市數量已經低於五百店，乾杯今年以來也在大陸關閉五家餐廳。

有業者指出，過去大陸市場成長快速，大家的心態都是只要能在一個省內站穩腳步，搶到的業績就勝過台灣，但現在大陸市場完全變了一個樣，除了疫情，還有因外送改變的消費型態，種種因素都讓業者不得不重新思考，而過去布局較小的餐飲業者，反而能乾脆的就認賠撤出，但規模大的，就只能透過調整縮減虧損規模。

「大家都知道大陸市場遲早有復甦的一天，但問題在於能不能等到。」有業者直言，相較於大陸同業，台灣的餐飲業口袋都沒有那麼深，在資源有限的情況下，要擺在哪裡就值得思考。

因此近期就有不少選擇至美國插旗，包括瓦城的美國首店進入簽約階段，明年可以在美西開出二家店，王品也將投資台幣一點六億元在美國申請子公司，雅茗的大陸事業轉型後，未來將集中資源全力投注在目前仍屬藍海的美國市場營運發展。