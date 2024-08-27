鼎泰豐撤出大陸華北 關閉14店

鼎泰豐昨天宣布，十月底前關閉北京、天津、青島、西安、廈門等城市共十四家分店，相當於撤出華北市場，此決定將影響北京鼎泰豐約八百名員工。北京恒泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）總經理楊炳坤昨表示，熄燈原因是董事會未對公司營業執照續展達成一致意見，將依規妥處門市租約、員工資遣和儲值卡等事宜。

北京鼎泰豐總經理楊炳坤強調會做好後續事宜。記者陳政錄／攝影 鼎泰豐透過授權合作，進軍大陸市場超過廿年，其中於二○○四年成立的北京恒泰豐餐飲有限公司，主要經營大陸華北地區和廈門的門市。儘管撤出華北市場，但目前鼎泰豐在上海、蘇州、廣州等大陸華東、華南地區的其他門市未受影響，維持正常營運。

據北京鼎泰豐昨發布公告，由於公司營業執照廿年期限已屆滿，董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於今年十月卅一日前，陸續結束北京、天津、青島、西安、廈門共十四家門市營業。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，依法保障儲值卡會員的合法權益，並積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務。

北京鼎泰豐提到，持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作，共同創造新的輝煌。

據公布，將於十月卅一日前陸續結束以下十四家店：北京漁陽店、ＳＫＰ店、西單店、芳草地店、ＡＰＭ店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津恆隆店、萬象城店；青島嘉年華海信廣場VILLAGE店、海信廣場店；西安ＳＫＰ店；廈門磐基店。

對於是否受經濟大環境影響，楊炳坤坦言，北京鼎泰豐原有兩成客群來自外籍客，商務客也占一定比例，所以在疫情期間受到衝擊，算是「損益兩平」，今年上半年仍略有虧損。不過，如今正值七、八月餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回溫，帶來業績轉盈，惟股東仍未對續展達成一致意見。

事實上，今年上半年，大陸餐飲業可說是一片慘澹，除了鼎泰豐，台資企業呷哺呷哺上半年財報亦呈現虧損，正透過門市改造轉型。大陸本土企業包括奈雪的茶、瑞幸咖啡等，也均處於利潤下滑狀態。

北京鼎泰豐廿年來在大陸華北餐飲市場獲得一定口碑，是許多當地台商宴請官員或客戶的首選餐館，在昨天發布公告後，以漁陽店門市為例，陸續湧進預定包廂的電話，無奈面對經濟復甦前景不明，仍將撤出華北市場。