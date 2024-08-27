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長春農博會 簽約140億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第二十三屆中國長春國際農業·食品博覽（交易）會（簡稱長春農博會）25日閉幕。據不完全統計，本屆長春農博會累計簽約額達140億元（人民幣，下同）。

中新社報導，長春農博會由吉林省政府、長春市政府主辦。自創辦以來，不僅為當地吸引到大量投資，更成為農業農村現代化建設成果展示的重要平台和中外農業交流合作的寶貴窗口。　　

長春市政府副秘書長王文元介紹，本屆長春農博會經貿交流成果豐碩，10天觀展人數達到86.5萬人次，現場達成交易額約為4.5億元。他說，本屆共1300多名採購商、1500多家參展商到會，舉辦多場面向採購商專場活動。其中，首次舉辦的千家企業專場採購活動成效顯著，促成1000多個採購意向，協議簽約金額超過20億元。

人民幣 農博

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