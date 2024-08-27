東協推數位化轉型 陸企拓展契機

東協各國正在加快數位化建設，這給中國大陸企業帶來機會。

中新社報導，「可以說，東協市場整體的數位經濟發展潛力是巨大的。」全球最大專業會計師團體之一澳洲會計師公會華東和華中區委員會副會長金科表示，東協主要經濟體經濟近年來穩步增長，顯現出較強的韌性和增長潛力。當前，東協各國都致力於挖掘數位經濟潛力，加速推動數位化轉型。

《東協數位經濟框架協議》談判已在去年9月正式啟動，該協議涵蓋數位貿易、跨境電子商務、網路安全、數位支付等多領域，旨在加速東協數位化轉型。

越南2月公布「2030信息通信基礎設施規劃及2050願景」，力爭到2030年實現越南全國寬頻網路基礎設施升級。印尼7月推出「2030年印尼支付系統藍圖」，該國支付數位化將進一步加速。新加坡7月表示將額外撥款1億新元，在「金融領域科技和創新3.0計畫」框架下，支持金融機構在量子計算和人工智慧領域的能力建設。

澳洲會計師公會本周發布2024年商業科技應用調研。調研顯示，未來12個月，東協市場對數位化技術應用、網路安全防護與風險管理、人才的需求都較高。57%東協受訪者表示，未來12個月將增加人工智慧技術應用；54%受訪者說，將增加數據分析和可視化軟體應用。

中國大陸企業已開始了在東南亞的布局。8月初，在泰國曼谷舉行的2024中國移動東南亞區域合作會議，中國移動攜手泰國、寮國、馬來西亞、印尼、越南、新加坡等多國合作夥伴，發布共建東南亞數位經濟新基座倡議，推動東南亞數位基礎設施互聯互通，助力東南亞數位經濟與人工智慧發展。

華為雲在亞太區域共建18個雲可用區，在泰國擁有超過15個行業的合作夥伴，推出了100多個雲服務。根據2023年12月的行業調研報告，華為雲在泰國混合雲市場份額排名第一。

阿里巴巴在東南亞投資了電子商務平台Lazada平台，且去年末推出首個基於東南亞語言訓練的人工智慧大模型版本SeaLLM；並且計畫在越南建設數據中心。

此外，大陸電子產品也暢銷東南亞，並形成了良好口碑和品牌影響力。例如，華為在亞洲市場打造了獨特的品牌形象和產品定位，成功進軍亞洲市場，並打造了多款爆款產品。小米在亞洲市場推出的智慧手機和智慧家居產品，以性價比高、用戶體驗好等特點，獲得了廣大消費者的青睞。