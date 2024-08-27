滴滴擬賣智能駕駛資產

大陸網約車平台滴滴出行傳出正在就出售智能駕駛和駕駛艙資產給北京四維圖新科技公司（NavInfo）旗下的北京四維智聯公司進行談判，資產估值接近人民幣5億元（約合新台幣22.5億元）。

該交易將在未來幾天宣布，作為交易的一部分，滴滴還計劃向正在虧損的四維智聯投資逾人民幣2億元（約新台幣9億元），這筆交易將有助於滴滴與四維智聯、四維圖新建立更深層次合作關係，探索在打車和智慧駕駛等多個領域進行戰略合作。

路透引述消息人士稱，滴滴出行計劃出售資產給北京四維智聯科技有限公司（AUTOAI）以換取後者股份，預計通過此次交易，將大幅退出競爭異常激烈的電動汽車市場。

北京四維智聯科技成立於2018年4月，是由北京四維圖新科技原智能網聯業務分拆成立。

知情人士稱，如果資產出售和投資交易完成，滴滴將成為四維智聯第二大股東。四維智聯從滴滴收購的智能駕駛和座艙資產已經準備量產。

滴滴此前曾推進過一個代號為達芬奇的電動汽車製造專案，該專案一度擁有約2,000名員工，並雄心勃勃地進軍製造業。