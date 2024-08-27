大陸車企 力拚「非洲製造」

中國駐阿爾及利亞大使館網站消息指出，駐阿爾及利亞大使李健近日接受當地媒體《消息報》採訪表示，江淮、奇瑞、吉利等大陸車企正在辦理投資手續，將在阿國引入先進技術，開展本地化生產，產品不僅在阿銷售，還將向第三國出口。代表大陸車企持續出海，更為即將到來大陸外交主場活動中非論壇進行預熱。

報導提及，在車企外，包括海信、海爾、美的等家電企業也正辦理投資手續。高科技領域正在成為中阿合作的新亮點，雙方數位化、人工智慧、現代農業、智慧城市、循環經濟等領域合作潛力巨大、前景廣闊。

值得注意的是，2024年中非合作論壇高峰會將於9月4日至6日在北京舉行。該活動被視為大陸近年來規模最大的主場外交。近期，大陸官方已釋出多項中非在經貿合作上的訊息，包括在貿易、投資、基礎建設與新興領域的合作成果等。

新華社報導，肯亞經濟學家芮婉潔表示，與西方國家和機構對非合作不同，中國充分考慮非洲國家的需求和能力，對非合作的鮮明特點是以非洲的需求為驅動。

另一方面，非洲汽車市場也正在初期階段。中新網報導，24日於杭州舉行的「中國汽車出海非洲專場論壇」上，與會專家便提及，非洲許多國家尚存在交通網路和電力供應仍不完善、外匯儲備不足等問題，不利於汽車銷售和使用，而這部分中國企業可以與非洲國家開展本地化生產合作，通過合資建廠、技術轉讓等方式，減少外匯需求。

面對大陸車市內捲挑戰，近年來，包含比亞迪、長城、上汽、廣汽、哪吒等大陸車企加速在海外建廠的步伐，建廠地點包含東南亞、歐洲、南美、南亞等多個地區，將目光瞄準全球區域。這些地區既具備規避關稅考量，同時背後也有中方友好國家象徵。

中汽協近期數據顯示，大陸汽車製造商在今年上半年向海外出口279.3萬輛汽車，年增31%。