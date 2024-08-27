小鵬汽車董座 增持自家股

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸造車新勢力的小鵬汽車昨（26）日在港交所公告，公司董事長兼控股股東何小鵬於21日至23日，已在公開市場購買本公司合共100萬股A類普通股，平均每股27.13港元，並透過由其全資擁有的Galaxy Dynasty Limited購買公司合共141.99萬股美國存託股（ADR），平均每股7.02美元。合計何小鵬共砸下約新台幣14億元買進自家股票。

小鵬汽車集團董事會認為，收購事項顯示何小鵬對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司的長期承諾。

同時，何小鵬亦表示，在遵守適用法律及監管規定情況下，計劃進一步增加小鵬汽車的持股。

小鵬汽車公告指出，緊接收購事項後，Galaxy Dynasty持有小鵬汽車約141.99萬股美國存託股，而何小鵬於Simplicity Holding Limited持有公司約3.28億股B類普通股及220萬股美國存託股、Respect Holding Limited所持有的本公司2,100萬股B類普通股、Galaxy Dynasty所持有的141.99萬股美國存託股，以及其本人所直接持有的100萬股A類普通股，相當於公司已發行股本總額約18.8%。

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