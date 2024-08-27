榮耀新股東 中移動入列

大陸電信業龍頭中國移動確定入股知名手機大廠榮耀公司，大陸國家企業信用資訊公示系統網站消息指出，榮耀終端有限公司發生工商變更，新增中國行動通訊有限公司為股東。外界預期將有助於榮耀股票上市前分散股權以符合上市規定，榮耀手機也可透過中移動門市快速提高銷量創造亮麗業績。

中新經緯報導，榮耀針對中移動成為股東一事表示，公司始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構。中國移動通信公司投資榮耀，是在個人及家庭終端市場創新上具有良好協同效應的財務投資。作為智慧終端領域的領導企業，榮耀擁有豐富的產品組合；而中移動在通路資源、用戶資源上具有顯著優勢。然而，對於此次投資金額的具體細節，榮耀與中國移動皆未對外公開更多資訊。

Canalys最新研究指出，中國智慧型手機市場在第2季年增10%，出貨量超過7,000萬支。榮耀出貨量為1,070萬支，年增4%，排名第三。

此次中國移動投資榮耀，顯示榮耀上市之路再進一步，據瞭解，2023年11月，榮耀宣告擬籌畫上市，且通過首發上市的方式登陸資本市場。企查查顯示，此前榮耀的股東數已有15家，加上新入股的中國移動，已變更為16家。其中包括地方國資、產業鏈供應商、第三方資本等，股東結構較為多元化，榮耀手機螢幕供應商京東方，以及中東背景的外資企業Smart Interaction1 Holding Spv Rsc Ltd都入股了榮耀。

自榮耀從華為獨立以來，何時上市備受各界關注。早在8月初，榮耀曾就上市傳聞回應稱，計劃在今年第4季啟動相應的股份制改革，並在之後適時啟動IPO流程。

同時，在對應的過程中，榮耀會揭露相關財務數據。榮耀稱，從2021年1月1日至今，榮耀未獲得深圳市政府「超越對通常企業的支持」。而在此後幾年時間裡，業界曾多次傳出榮耀擬「借殼」上市的各類傳聞。

榮耀成立於2020年4月，法定代表人為吳暉，註冊資本約人民幣322.4億元，現由深圳市智信新資訊科技有限公司、深圳市鵬程新資訊技術合夥企業（有限合夥）、深圳國資協同發展私募基金合夥企業（有限合夥）、國信資本有限責任公司、京東方科技集團股份有限公司等16位股東共同持股。