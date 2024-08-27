高端麵館 半年倒近3萬家

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

經濟持續低迷，大陸「高端麵館」也面臨前所未有的挑戰，包括港股上市的味千拉麵股價大跌，馬記永、陳香貴、張拉拉等品牌，也在市場沈寂下來。據統計，今年上半年，大陸高端拉麵店倒閉近3萬家，主要是「消費降級」，進入大商場吃飯的人變少，中產白領不再願意買單。

首當其衝的是「高端麵館鼻祖」味千拉麵。在前不久公開的上半年財報數據中，味千拉麵再度「由盈轉虧」，預計今年上半年虧損不超過人民幣2,000萬元。其股價可謂是「斷崖式下跌」，跌幅一度達22%。

對於2024上半年的虧損，味千中國表示其中一大原因是：門市客流量下降，導致同店銷售負成長，部分門市出現虧損。

味千的虧損，也是一眾「高端麵館」的縮影。這些高端麵館，即是每客單價在人民幣40元（約新台幣180元）以上，聚集在購物中心、辦公室區域，以都會白領為核心消費群的麵館。

曾經被資本熱捧的網紅麵館，如馬記永、陳香貴、張拉拉等，如今也沈寂下來了。

拉麵 高端

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