拼多多 Q2每天賺17億元

大陸知名電商拼多多昨（26）日公布第2季財報顯示，第2季營收人民幣971億元（約新台幣4,370億元），年增86%，低於市場預期的999.8億元，且較上期增速放緩至11.8%。調整後營運利潤人民幣349.8億元，年增139%；調整後歸屬於普通股東淨利潤344.3億元（約新台幣1,549億元，平均每天賺17億元），年增125%。

受到財報不如預期消息影響，拼多多美股盤前股價大跌超過13%。拼多多集團董事長陳磊表示，看到未來許多挑戰，拼多多已準備好承受短期犧牲，以至潛在盈利能力下跌。

具體來看，第2季拼多多來自在線營銷服務及其他服務的營收為人民幣491.2億元，與去年同期的379.3億元相比增長29%。而第2季來自交易服務的營收為479.4億元，與2023年同時期的143.5億元相比增長234%。

在支出方面，拼多多上季營銷費用260.49億元，年增48%，主要是由於促銷和廣告活動支出增加；而一般及行政費用18.39億元，年增 208%，主要是由於員工相關成本增加。此外，第2季研發投入達到人民幣29億元，年增6%，主要源於在運營和研發上進行新一輪的投入。

儘管拼多多以低價和大幅折扣吸引了從日用品到耳機等各類商品的精打細算的消費者，但該公司正面臨來自主要競爭對手加大自身平台促銷力度的壓力。

拼多多執行董事兼聯席首席執行官趙佳臻表示，季營收增速按季放緩，展望未來，由於競爭加劇和外部挑戰，收入增長不可避免地面臨壓力，「隨著我們繼續堅決投資，盈利能力也可能受到影響。」

陳磊指出，今年以來，電商行業競爭加劇，平台將投入百億資源扶持新質商家，減免優質商家人民幣100億元手續費，持續提升供應鏈的質量和效率，完善生態治理，以應對日漸加劇的行業競爭。