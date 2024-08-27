精博台商專欄／留意歐盟稅務不合作名單

近期有台商與歐洲廠商貿易往來，但廠商遲遲收不到貨款，廠商也向銀行確認款項已匯出，究竟原因出在哪？經了解原來是廠商使用薩摩亞公司與歐洲客戶交易，廠商提供瑞士帳戶收款才會發生這特殊的狀況，而為何會有這樣的狀況發生都是源自於「歐盟稅務不合作地區名單(EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes)」。

稅務不合作黑名單是依據歐盟2016年發布的評估標準制定，包含租稅透明化、公平稅制與防止稅基侵蝕與利潤移等等規範，在2017年12月5日第一次公布該名單至今2024年已經歷數次變動，歐盟對不合作黑名單國家實施以懲罰性措施，例如提高成員國與其商業往來扣繳率或是支付黑名單地區公司的費用不得於稅上認列費用等制裁，因而也容易造成往來收付款的困擾。

其實我國一度於2017年被歐盟列入稅務不合作的灰名單中，原因在於我國的自由貿易港區設置管理條例、國際機場園區發展條例針對境內、境外營利事業存在稅務優惠差別待遇，被歐盟認定構成違租稅公平的疑慮。我國政府在承諾歐盟會將該兩特區租稅優惠措施修正後才從該歐盟名單中除名。

歐盟的稅務不合作名單對於台商影響最大主要是銀行，歐系的銀行都必須遵守這一份名單的規定，使用被歐盟列入黑名單地區的公司進行交易，將會造成資金往來受到關注，使匯款時間拉長往來成本也會進一步提高，因此台商在使用境外公司，必須要注意本身是否會與歐洲的廠商交易，需要選擇適當的註冊地區公司與歐盟單位往來，也可與專業顧問團隊研擬相關配套措施。

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