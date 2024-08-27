陸股不振…證交稅收大減 滬深兩市成交量萎縮

大陸財政部昨（26）日公布7月財政收支數據顯示，今年前七月，大陸全國一般公共預算收入（各種稅收和處分資產收入）13.6兆元（約新台幣61兆元），意外年減2.6%。值得注意的是，大陸今年前七個月證券交易印花稅人民幣576億元（約新台幣2,592億元），較去年同期大減55%。顯示經濟增速放緩、陸股成交量萎縮直接反應在稅收數據上。

證券交易印花稅下降一方面有其政策因素，去年9月至今年6月官方為提振市場實施印花稅減半徵收，但更多原因在於，儘管有政策利多，陸股交易量能依然低迷。今年上半年，滬深兩市累計交易量為人民幣100.17兆元，和去年同期相比下降9.86%。近期更現跌破人民幣5,000億元的「地量」。

另外，今年前七個月陸稅收收入年減5.4%，進而導致一般公共預算收入年減2.6%。不過，一般公共預算收入的另一構成「非稅收入」逆勢上漲12%。

對於整體稅收下滑，粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，跟當前經濟增速放緩有關，經濟增長放緩，稅收增長就會受到制約，另外物價水平下行，部分能源礦產類產品價格持續下跌，拖累稅收增速。

而非稅收入快速增長，羅志恒指出，在稅收收入增速偏低狀況下，地方政府為應對財政收支緊平衡的態勢，全力支持化債和「三保」（保基本民生、保工資、保運轉），採取活化國有資產資源等辦法籌集收入，因此推動了非稅收入增長。

界面新聞報導，中誠信國際研究院研究員閆彥明指出，要注意的是，非稅收入主要來自國有資產使用、行政事業收費、罰沒等，長期看需警惕其對營商環境、財政可持續性等帶來的負面影響。

在財政支出方面，數據顯示，前七個月，大陸全國政府性基金預算支出4.1兆元，年減16.1%。其中，地方政府性基金預算支出3.9兆元，年減17.2%。而今年前七個月新增專項債發行額年減約29%，顯示專項債發行進度緩慢制約了地方政府性基金發力。