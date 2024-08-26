華為證實 問界汽車新M7 Pro虧錢賣

鴻蒙智行26日舉行新品發表會，問界新M7推出新的Pro版車型，起售價為人民幣24.98萬元。華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，新M7 Pro早前公布的預售價為24.98萬元，最低配賣一輛虧2萬多接近3萬元；從去年9月上市以來，問界新M7系列大定突破24萬輛。

一財網報導，和舊款車型相比，新車搭載了ADS基礎版系統，在不使用雷射雷達的情況下實現高速領航NCA、城區LCC+等功能。此前，余承東曾在社交媒體上表示，鴻蒙智行旗下產品將實現全系標配華為智慧駕駛系統。除了問界外，長安深藍、智界等都將搭載華為的ADS基礎版智慧駕駛系統。

余承東還在發佈會上表示，9月份將會給用戶推送基於端到端大模型的ADS 3.0智慧駕駛系統。

標配ADS智慧駕駛系統是問界M7增強產品力的重要手段。方正證券研報的資料顯示，2023年，國內高階自動駕駛的滲透率僅為2.7%，預計2024與2025年高階自動駕駛滲透率將達到8.9%、14.1%，自動駕駛行業有望實現從0到1的突破。

問界M7是鴻蒙智行的主銷車型之一，資料顯示，2024年1~7月問界M7的累計銷量約為12.2萬輛。根據諮詢機構傑蘭路發佈的2024年度上半年新能源汽車品牌健康度研究報告，問界的品牌淨推薦值獲亞軍，旗下兩款車型問界M9、問界M7則包攬SUV淨推薦值冠亞軍。

得益於問界M7、M9等車型的熱銷，問界生產企業賽力斯已經實現轉虧為盈。根據公告，賽力斯預計2024年上半年實現營業收入639億~660.0億元，同比上升479%到498%；實現歸母淨利潤為13.9億~17.0億元，與上年同期相比，將實現轉虧為盈；扣非淨利潤預計為11.9億~15億元。在今年開始盈利之前，賽力斯已經連續虧損了4年，4年累計虧損金額近百億元。

平安證券的研報認為，高端混動SUV競爭格局向好，問界已在高端SUV中取得一席之地，賽力斯也將問界作為公司未來的戰略方向；預計問界在2024~2026年銷量規模為40.8萬/52.5萬/65.5萬輛；長期來看，預計問界系列在國內的潛在市場規模有望達到80萬~120萬輛。

但需要指出的是，近幾個月以來，問界增速出現一定下滑，其中問界M7從月銷量由3萬輛下滑至1萬輛左右，問界的月交付量也連續被理想汽車所超過。考慮到鴻蒙智行今年50萬輛的銷量目標，以及市場競爭越發激烈，不排除M7快速迭代和升級是為了應對市場競爭與銷量下滑的壓力。

去年9月份，華為問界推出了M7中期改款車型，這款車改變了華為問界過去2年裡低迷的銷量態勢，在上市後的31天裡狂收6萬張大定訂單，月銷量很快攀升到2萬輛乃至3萬輛的水平。但隨後不到一年時間裡，問界M7就陸續推出M7 Ultra、問界新M7 Pro等新版型，如此迅速地迭代升級在汽車行業內極其罕見，也可能同時體現華為的執行力、效率以及銷量壓力。