快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國房市低迷 7月土地出讓收入年減4成

中央社／ 台北26日電
中國財政部今天公布，7月財政收入年減1.9%；土地出讓收入年減達40.3%，是連續第2個月創2022年7月以來最大降幅。（中新社）
中國財政部今天公布，7月財政收入年減1.9%；土地出讓收入年減達40.3%，是連續第2個月創2022年7月以來最大降幅。（中新社）

在經濟低迷的背景下，中國財政部今天公布，7月財政收入年減1.9%；土地出讓收入年減達40.3%，是連續第2個月創2022年7月以來最大降幅。

綜合界面新聞等陸媒報導，中國官方數據顯示，7月，全國一般公共預算收入即狹義的財政收入人民幣1兆9750億元（約新台幣8.7兆元），年減1.9%；一般公共預算支出1兆8892億元，年增6.6%。

收入方面依然受到稅收收入下降的拖累，成長部分主要依靠非稅收入。7月，稅收收入錄得1兆7160億元，年減4%，非稅收入2590億元，年增達14.6%。

按照歷史數據推算，7月，國有土地使用權出讓收入2500億元，年減40.3%，降幅較6月擴大5.0個百分點。

分析師表示，土地市場低迷造成的土地出讓金收入繼續下滑，在當前情境下，政策加碼的必要性顯著提升。

報導引述東方金誠國際信用評估有限公司研究發展部總監馮琳表示，7月土地出讓金收入降幅擴大的背後是房地產市場仍在調整，房企拿地需求大幅下降。1-7月累計，土地出讓金收入年減22.3%，降幅較1-6月擴大4個百分點，也較去年全年年減13.2%的幅度明顯擴大。

銀河證券宏觀經濟研究員聶天奇也指出，年初以來，土地收入的持續偏弱是掣肘財政收支的主要因素之一，年初預算目標制定時，對於全年土地收入的預期目標較為樂觀，與當前運行情況存在較大差異。

今年以來的累計數據方面，1至7月，全國一般公共預算收入13兆5663億元，年減2.6%。全國一般公共預算支出15兆5463億元，年增2.5%。

1-7月，全國稅收收入年減5.4%；全國政府性基金預算收入23295億元，年減18.5%，其中，地方政府國有土地使用權出讓收入1兆7763億元，年減22.3%。

台幣 總監

延伸閱讀

國民黨逆轉贏了！黨產會追徵舊中央黨部11.3億 更一審判決出爐

黨產會認定國民黨附隨組織…大肆追徵77億元 中廣打官司贏了

靈骨塔業者為擴建停車場 收購土地破局涉找黑幫挖墳盜遺骨

為省50萬元遺產稅！姪子「假裝賣地」找老農當替死鬼

相關新聞

中國房市低迷 7月土地出讓收入年減4成

在經濟低迷的背景下，中國財政部今天公布，7月財政收入年減1.9%；土地出讓收入年減達40.3%，是連續第2個月創2022...

滴滴出行將出售智能駕駛 估值逾22億元

大陸網約車平台滴滴出行傳正在就脫售智能駕駛和駕駛艙資產給北京四維圖新科技股份有限公司（NavInfo）旗下公司進行談判，...

鼎泰豐關閉14家中國華北門市 上海等分店不受影響

北京鼎泰豐今天宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。鼎泰豐台灣總部說，主因是北京恒泰豐餐飲有限公司營業執...

「真還傳」 羅永浩宣布：已還債8.24億元人民幣

羅永浩26日在微博上發布長文《「真還傳」第二季 -從6億到13億》提到，到目前為止，「真還傳」總共還了人民幣8.24億元...

鼎泰豐華北14家門市吹熄燈號 有董事不看好前景

北京鼎泰豐今天宣布，10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。據指出，關店主要與董事會意見不一致有關，有董事不看...

北京鼎泰豐宣布關閉大陸華北14家門市 台灣總部回應了

對於北京「鼎泰豐」品牌期限屆滿將結束營業一事，台灣鼎泰豐26日下午表示，在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。