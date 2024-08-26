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滴滴出行將出售智能駕駛 估值逾22億元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
滴滴出行傳正在就脫售智能駕駛業務給北京四維圖新科技股份有限公司。（路透）
滴滴出行傳正在就脫售智能駕駛業務給北京四維圖新科技股份有限公司。（路透）

大陸網約車平台滴滴出行傳正在就脫售智能駕駛和駕駛艙資產給北京四維圖新科技股份有限公司（NavInfo）旗下公司進行談判，資產估值接近人民幣5億元（約合新台幣22.5億元）。

路透8月26日引述消息人士稱，滴滴出行計劃脫售資產給北京四維智聯科技有限公司（AUTOAI）以換取後者股份，預計通過此次交易，將大幅退出競爭異常激烈的電動汽車市場。

北京四維智聯科技成立於2018年4月，是由北京四維圖新科技原智能網聯業務分拆成立。

路透指出，電動汽車製造商在不斷整合的中國大陸市場中展開激烈競爭，並正在尋求智能駕駛艙和自動駕駛等新技術來吸引消費者。

一年前，滴滴出行已將其電動汽車開發業務脫售給中國大陸電動汽車製造商小鵬汽車，交易價值7.44億美元，換取了小鵬汽車約3.25%的股份。

北京 滴滴出行 電動汽車

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