鼎泰豐關閉14家中國華北門市 上海等分店不受影響
北京鼎泰豐今天宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。鼎泰豐台灣總部說，主因是北京恒泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，上海等華南分店不受影響。
北京鼎泰豐今天宣布，10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。據指出，關店主要與董事會意見不一致有關，有董事不看好中國大陸餐飲前景。
鼎泰豐台灣總部下午發布聲明表示，在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恒泰豐餐飲有限公司經營，今天因北京恒泰豐餐飲的營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。
鼎泰豐說，共14家分店將陸續於10月31日前結束營業，鼎泰豐總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。
鼎泰豐強調，中國大陸其他城市分店（上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳）經營管理不受影響，維持正常營運。
鼎泰豐說，感謝顧客長久以來的支持，將持續致力於優質餐飲體驗，以期將來有機會再次於華北地區提供服務。
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