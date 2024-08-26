中國研設房屋養老金引熱議 官媒：不需老百姓出錢

中國住房及城鄉建設部日前提到研究建立房屋養老金制度，引起民眾熱議，有人慨嘆「買房養老變成為房子養老」，有人質疑政府變相收房產稅。住建部官方媒體今天表示，房屋養老金中新設的公共帳戶是不需老百姓出錢。

中國國新辦23日舉行記者會，住房和城鄉建設部副部長董建國表示，研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前上海等22個城市正在試點。

消息一出，在中國網路上引來不少熱議。有網友說「本來買房想養老的，結果發現最後還得為房子養老」、「人還沒老，房子先老了，養老金都沒錢交，政府又要收房屋養老金了」。

也有網友說是「房地產稅落不了地，搖身一變開始打起房屋養老金的主意，這不就是變相收房地產稅嗎？」，也有人說是「無免徵額、見房就收」。

住房和城鄉建設部建築雜誌社智庫研究院執行院長肖正華26日在建築雜誌社微信公眾號發文，表示日前董建國在記者會上還強調，「特別說一下房屋養老金，個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」

文章表示，住建部指研究建立的房屋養老金制度，連來都被嚴重誤讀，官方所指的公共帳戶並不需要老百姓出錢，又指房屋養老金和房地產稅完全是兩回事。

文章指出，正如很多專家所言，養老金公共帳戶資金的來源，包括城市政府通過地方財政補貼、土地出讓金、原公房出售資金等多管道集合一起。

對於社會有聲音質疑，現在已有房屋維修基金制度，為何還要設立房屋養老金。文章指出，現時民眾買房都按建安成本5%至8%繳納了房屋維修基金，在保障社區日常安全運作發揮重要作用，但因數量十分有限，難以滿足維護城市房屋安全和老舊社區更新的需要，所以需要建立一個穩定的資金池。

文章表示，早於2022年中國官方已多次提出要研究建立房屋養老金制度。