半年倒閉近3萬家 大陸高單價麵館正「狼狽退場」

經濟持續低迷，大陸「高端麵館」也面臨了前所未有的挑戰，包括港股上市的味千拉麵股價大跌，馬記永、陳香貴、張拉拉等品牌，也在市場沈寂下來。據統計，今年上半年，大陸高端拉麵店倒閉近3萬家，主要是「消費降級」，進入大商場吃飯的人變少，中產白領不再願意買單。

據「內參君」公眾號消息，首當其衝的是「高端麵館鼻祖」味千拉麵。在前不久公開的上半年財報數據中，味千拉麵再度「由盈轉虧」，預計今年上半年淨虧損不超過人民幣2,000萬元。其股價可謂是「斷崖式下跌」，跌幅一度達22%。

對於2024上半年的虧損，味千中國表示其中一大原因是：門市客流量下降，導致同店銷售錄得負成長，部分門市出現虧損。

味千的虧損，也是一眾「高端麵館」的縮影。這些所謂高端麵館，即是每客單價在人民幣40元（約合新台幣180元）以上，聚集在購物中心、辦公室區域，以都會白領為核心消費群的麵館。

曾經被資本熱捧的網紅麵館，如馬記永、陳香貴、張拉拉等，如今也沈寂下來了。據公開報導，光是2021年一年，麵館賽道就有13起融資事件，總額超過人民幣14.4億元。隨著市價飆升，這些麵館新貴們也一路狂奔，在大陸一線城市的各大商場迅猛開店。

而今，有的增速明顯放緩，有的已經「不增反降」。根據「餐裡眼」數據顯示，目前陳香貴的門市數量約297家。相較於2022年8月其創辦人接受訪問時提到的237家，兩年時間成長約60家，成長緩慢。馬記永門市數為348家，略高於陳香貴的門市數。另一家拉麵館張拉拉如今已縮減至100多家門市。

數據顯示，截至今年5月，大陸麵館註冊量有3.1萬家，註銷吊量有2.9萬家。比較來看，今年上半年淨增長量遠低於往年，麵館生意之艱辛也日益凸顯，更遑論其中的高單價麵館。

一位在上海徐家匯開了兩家麵館的老闆也坦言：「今年麵館不好做，大家業績都在緊縮。做的事情遠比去年多，平台的霸王餐、免費試、零元探店，還請了歌手駐唱，但是成績卻不如去年。」

早前被高價麵館鎖定的白領人群，如今已越來越理性務實、精打細算，不再願意為動輒人民幣30至40元的麵買單了，不少甚至已經開始自己帶飯。