齊天大聖原來是他！陸產遊戲《黑神話：悟空》真身曝光

大陸國產開發的3A級大作《黑神話：悟空》上線以來，迅速掀起遊戲界的熱潮，遊戲裡的精緻場景與逼真武打動作廣受玩家好評。但許多玩家或許不知道，這款遊戲中的主角「天命人」背後，其實是一位28歲的動態捕捉演員殷凱。

據《極目新聞》報導，殷凱來自山東淄博，自幼學習武術，畢業於上海體育大學武術表演系，早在2015年便被選中成為動態捕捉專業人才，至今已有9年經驗，曾參與《原神》、《天涯明月刀》等多款知名遊戲的製作。

殷凱表示，當初得知要在西遊記題材的遊戲中扮演悟空時，感到非常興奮。他說：「很多人小時候都有一個齊天大聖的夢，我從小練武術，也學過猴棍，所以這次機會對我來說是夢想成真。」

殷凱在《黑神話：悟空》中擔任主角「天命人」的動態捕捉演員，並且還完成了包括黑熊精、虎先鋒在內的40多個角色的動態捕捉。

殷凱透露，拍攝過程長達四年，每個角色的動作都需要考慮其性格、物種等特點，力求完美呈現，「有些動作可能是非人類的，人做起來很彆扭，但在遊戲中表現出來卻要非常自然，這是其中最大的挑戰。」

此外，殷凱也在微博上分享了自己進行動態捕捉時的畫面，模擬「悟空」的各種動作，包括從耳朵裡掏出金箍棒、跳下石頭等，讓人驚嘆他的專業技術和對角色的深刻理解。