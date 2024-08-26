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陸住建部闢謠：「房屋養老金」並非房地產稅

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸在上海等22個城市試點「房屋養老金」，引起質疑是官方變相開徵「房地產稅」。（中新社）
大陸在上海等22個城市試點「房屋養老金」，引起質疑是官方變相開徵「房地產稅」。（中新社）

中國大陸正在上海等22個城市試點「房屋養老金」的話題，近日引發大陸民眾熱議。大陸住建部官媒《建築雜誌社》26日在微信公眾號發布社評指出，連日來，早在2022年開始就被官方多次提及要研究建立的房屋養老金制度，被嚴重誤讀。這篇社評強調，房屋養老金不是房地產稅，不會加重業主負擔。

大陸住建部副部長董建國上周在記者會上表示，住建部正在研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度健全生命周期房屋安全管理長效機制。

董建國還說，「目前上海等22個城市正在試點。特別說一下房屋養老金，個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」

這番話引發許多大陸民眾關注，不少人質疑，「本來買房想養老的，結果發現最後還得為房子養老」，認為官方試點「房屋養老金」是在變相徵稅。

近日，一則有關「房屋養老金收費標準」的傳聞還在社交平台瘋船。傳言稱，「上海浦東試辦房屋退休金的收費標準提前透露，主要依據房屋的面積和樓層而定，每平方米需交存50元至144元人民幣不等」。

對此，上海市住建委、市府管局也很快出面闢謠，強調傳言不實，並指公共帳戶的款項來自於公共資金，依照「不增加個人負擔，不減損個人權益」的原則，將由地方政府探索資金籌集管道，不會加重業主負擔。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房子會變老變舊，靠物業費（管理費）、物業維修基金為主的資金，很難滿足房屋日後進入老化階段後對資金的需求，因此迫切需要對「房屋養老」所需要的資金來源等問題進行統籌安排。

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