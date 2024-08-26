消費不振 鼎泰豐宣布10月底撤出大陸華北市場

受中國大陸近年消費市場不振影響，台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」宣布將於今年10月底，撤出大陸華北市場，陸續關閉位於北京、天津、西安等地的14家門店。

據北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）公告，將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。

經台北鼎泰豐授權合作，北京恆泰豐餐飲有限公司於2004年起在大陸華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」。另，台北鼎泰豐亦與另一合作夥伴在大陸華東區域經營餐飲品牌「鼎泰豐」。

不過，大陸消費市場在新冠疫情後持續低迷不振，北京恆泰豐餐飲有限公司26日宣布，由於公司營業執照20年期限已滿且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於2024年10月31日前陸續結束以下14家店：北京漁陽店、SKP 店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店，和西安SKP店、廈門磐基店。

公告稱，北京鼎泰豐自2004年成立以來，始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得了口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。

公告指出，「對於這項決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，我們深表歉意。本公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。」

對於未來，北京鼎泰豐表示，「我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作，共同創造新的輝煌。」