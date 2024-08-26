股市低迷 大陸今年前7個月證券交易印花稅大減55%

陸股3000點保衛戰究竟打了多久？有網友統計，自2007年3月19日上證綜指首度成功站上3000點後，過去17年來共打了58次「3000點保衛戰」，上周五（23日）則是收在2854點，不只守不住3000點整數關卡，甚至有股民悲觀地喊出下一步將面臨「2600點保衛戰」。反觀2007年3月19日，台股收在7737點，但上周五已經來到2萬2158點。面對指數走勢無法強勁走升，許多股民不禁想問：「陸股到底怎麼了？」

2024-08-26 06:00