股市低迷 大陸今年前7個月證券交易印花稅大減55%
大陸財政部26日公布今年1至7月全國一般公共預算收支情況，其中受股市交易清淡影響，大陸今年前七個月證券交易印花稅達人民幣576億元，較去年同期大減55%。
證券印花稅大減的直接原因就是陸股成交量萎縮。統計顯示，今年上半年，滬深兩市累計交易量為人民幣100.17兆元，和去年同期相比下降了9.86%。
8月以來，A股日成交額又進一步明顯縮量，成交額大幅縮水，近期日成交額更數度跌破人民幣5,000億元大關，為2020年5月以來的「地量」。
根據中國證監會官網25日消息，證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與大陸全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募基金等10家主要機構投資者代表深入交流。吳清呼籲機構投資者要持續壯大買方力量，成為市場運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。
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