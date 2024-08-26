人民幣全球支付占比 升至4.74%

總部位於比利時的環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，占比4.74%。

環球銀行金融電信協會22日公布數據顯示，今年7月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，占比4.74%。這是連續第9個月人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置。

去年11月，人民幣超過日圓，成為繼美元、歐元和英鎊之後的全球第四大最活躍支付貨幣。

與今年6月相比，人民幣支付金額總體增加13.37%，而所有貨幣支付金額總體增加10.29%。

另據陸媒中國經濟網，中國人民大學7月曾發表旨在追蹤人民幣全球表現的「人民幣國際化報告2024」，其中顯示人民幣國際化指數（RII）2023年年增22.9%。相較於其他主要國際貨幣，「人民幣國際化呈現出強勁勢頭」。

雖然如此，這項報告警告，人民幣的國際化仍面臨眾多內外部風險挑戰，包括持續的地緣政治風險以及人民幣兌美元相對較弱的匯率。