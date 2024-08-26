快訊

林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

李強：推動機器人科技創新 各領域加快拓展普及

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「2024世界機器人大會」21日在北京開幕，本屆大會主題為「共育新質生產力 共享智能新未來」。（新華社）
「2024世界機器人大會」21日在北京開幕，本屆大會主題為「共育新質生產力 共享智能新未來」。（新華社）

中國大陸已是全球機器人第一生產大國和全球最大工業機器人市場。大陸國務院總理李強25日參觀「2024世界機器人博覽會」時提出，要把握發展未來趨勢和重大機遇，促進全球機器人科技創新和產業發展，充分發揮中國市場規模超大、應用場景豐富等優勢。

據新華社和中新社報導，李強強調，要深刻把握機器人發展未來趨勢和重大機遇，大力推動機器人科技創新和產業發展，加快培育新質生產力，塑造發展新動能新優勢。

以「共育新質生產力 共享智能新未來」為主題的2024世界機器人大會21日正在北京登場。李強先後參觀ABB、庫卡、新松、宇樹科技、北京術銳、中信重工、國家農業智能裝備工程技術研究中心等企業和機構的機器人展台，與相關單位負責人交流，詳細詢問產品性能、技術水準特別是應用情況。

李強稱，機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。要充分發揮中國市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數位化轉型、智能製造試點示範、大規模設備更新等政策支持，強化應用驗證，加強標準體系建設，推動機器人在工業、農業、服務業、特殊環境等各領域加快拓展普及。

他並提出，要加大制度供給，引導創業投資積極參與，培育更多機器人領域「獨角獸」企業和專精特新「小巨人」企業，打造優勢特色產業集群。

央視新聞表示，中國大陸在機器人領域的專精特新「小巨人」企業累計超400家。

李強指出，推動機器人發展需要加強國際合作，要著力營造開放創新生態，支持外資企業和研發機構來華投資興業，持續深耕中國市場。要搭建、用好機器人產業交流合作平台，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，更好促進全球機器人科技創新和產業發展。

大陸國務院總理李強（右二）25日前往「2024世界機器人博覽會」參觀。（新華社）
大陸國務院總理李強（右二）25日前往「2024世界機器人博覽會」參觀。（新華社）

延伸閱讀

中國人超愛吃⋯大馬鮮食榴槤獲准輸入 首批15噸運抵鄭州

白俄羅斯總理親自接機！李強抵達明斯克：加強發展戰略對接

普亭會見李強：10月將與習近平在金磚峰會見面

陸國務院會議 李強：聚焦財稅體制改革、統一大市場

相關新聞

人民幣全球支付占比 升至4.74%

總部位於比利時的環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍...

股市低迷 大陸今年前7個月證券交易印花稅大減55%

大陸財政部26日公布今年1至7月全國一般公共預算收支情況，其中受股市交易清淡影響，大陸今年前七個月證券交易印花稅達人民幣...

李強：推動機器人科技創新 各領域加快拓展普及

中國大陸已是全球機器人第一生產大國和全球最大工業機器人市場。大陸國務院總理李強25日參觀「2024世界機器人博覽會」時提...

3000點保衛戰打17年依舊守不住 陸股發生了什麼事？

陸股3000點保衛戰究竟打了多久？有網友統計，自2007年3月19日上證綜指首度成功站上3000點後，過去17年來共打了58次「3000點保衛戰」，上周五（23日）則是收在2854點，不只守不住3000點整數關卡，甚至有股民悲觀地喊出下一步將面臨「2600點保衛戰」。反觀2007年3月19日，台股收在7737點，但上周五已經來到2萬2158點。面對指數走勢無法強勁走升，許多股民不禁想問：「陸股到底怎麼了？」

人行：高風險中小銀行 少了

中國人民銀行行長潘功勝接受央視新聞採訪時指出，今年人行先後三次實施比較重大的貨幣政策調整，下一步，將加強逆周期和跨周期調...

陸國企收購庫存房雷大雨小 推進節奏仍緩慢

澎湃新聞報導，目前大陸有超過80城宣布支持國企收購房企庫存房用於保障性住房，已有36城發布徵集房源公告，但推進節奏仍緩慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。