李強：推動機器人科技創新 各領域加快拓展普及

中國大陸已是全球機器人第一生產大國和全球最大工業機器人市場。大陸國務院總理李強25日參觀「2024世界機器人博覽會」時提出，要把握發展未來趨勢和重大機遇，促進全球機器人科技創新和產業發展，充分發揮中國市場規模超大、應用場景豐富等優勢。

據新華社和中新社報導，李強強調，要深刻把握機器人發展未來趨勢和重大機遇，大力推動機器人科技創新和產業發展，加快培育新質生產力，塑造發展新動能新優勢。

以「共育新質生產力 共享智能新未來」為主題的2024世界機器人大會21日正在北京登場。李強先後參觀ABB、庫卡、新松、宇樹科技、北京術銳、中信重工、國家農業智能裝備工程技術研究中心等企業和機構的機器人展台，與相關單位負責人交流，詳細詢問產品性能、技術水準特別是應用情況。

李強稱，機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。要充分發揮中國市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數位化轉型、智能製造試點示範、大規模設備更新等政策支持，強化應用驗證，加強標準體系建設，推動機器人在工業、農業、服務業、特殊環境等各領域加快拓展普及。

他並提出，要加大制度供給，引導創業投資積極參與，培育更多機器人領域「獨角獸」企業和專精特新「小巨人」企業，打造優勢特色產業集群。

央視新聞表示，中國大陸在機器人領域的專精特新「小巨人」企業累計超400家。