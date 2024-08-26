兩岸微流行／紅樹林開發權 碳交易新模式

大陸碳權交易出現新模式。廣東能源集團節能降碳有限公司日前以超過人民幣四百萬元（約台幣一七八六萬元）競得廣東惠州市惠東縣十年期紅樹林碳匯開發權，開創了大陸「紅樹林碳匯開發權」交易先河，也創下當前大陸總量最大、數額最高的紅樹林碳匯交易紀錄。

紅樹林碳匯開發權是指在明確區域範圍內，對海域或土地權屬清晰及約定年限內的紅樹林碳匯資源進行開發並獲得紅樹林碳匯收益的權利。此次認購採用紅樹林碳匯開發權形式開展交易，創新了紅樹林碳匯交易及生態產品價值實現模式。

對官方而言，交易所獲收益可用於紅樹林修復和管護。對得標企業來說，交易來的碳權開發權將用在集團自身控排企業的碳排放配額履約，同時拓寬碳匯儲備管道，幫助抵消部分碳排放配額。

廣東省能源集團有限公司綜合部副總郭曉翔表示，集團獲得的紅樹林碳匯開發權將按照今年一月重啟的「溫室氣體自願減排交易」（CCER）方式進行開發，實現紅樹林資源向碳資產轉化。

此次交易涉及紅樹林造林項目位於惠東縣考洲洋、範和港及平海內港片區，造林總面積為二○四點八五公頃，出讓期為二○二二年八月一日至二○三二年七月卅一日。廣東省自然資源廳相關負責人表示，此次交易不僅精準對接生態產品供需，也實現了生態保護與碳匯經濟的雙向增值，促成經濟發展與生態保護的良性循環，對引入社會資本參與紅樹林保護修復具有重要示範作用。