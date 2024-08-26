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從投行看大陸／台灣「贈與稅」重點分析

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）

台商應注意贈與稅課稅細節提早規劃。

台灣贈與稅法採屬人兼採屬地主義，納稅義務人為贈與人，經常居住在台灣者需對贈與全球財產課稅，非經常居住者對贈送台灣財產課稅，若贈與金額超過每年免稅額度，應於贈與日後的30天內向戶籍所在地國稅局或台北國稅局申報贈與稅。

一、 所得稅法稅務居民與贈與稅法經常居住者定義不同

台灣所得稅法定義稅務居民的根據主要是有無戶籍，及一個課稅年度是否在台待滿183天，稅務居民需要於每年5月進行結算申報，並依海外所得納入最低稅負課稅；而台灣贈與稅法則是規定經常居住在台灣者，需對贈與包含大陸財產在內的全球財產課稅，非經常居住者則僅對贈送台灣財產課稅即可。

所謂經常居住的定義須符合下列條件之一：（1）贈與行為發生前兩年在台灣有住所，也就是曾經有過台灣戶籍者；（2）贈與行為發生前兩年在台沒有戶籍，但在台居住停留超過365天。從上述規定可知，所得稅法與贈與稅法的定義不同，已除戶的非台灣稅務居民若有贈與行為，應注意贈與前兩年的戶籍情況及在台停留時間，以免無須申報綜所稅但符合台灣贈與稅課徵範圍。

另外，須提醒贈與行為發生前兩年在台無戶籍，且不符合在台居留天數者，在贈與海外財產給台灣人時，儘管非屬贈與稅法課稅範圍，若受贈人為台灣人，還需檢視受贈人是否符合所得稅法稅務居民身份，若為稅務居民則取得之財產為海外所得，還需納入最低稅負課稅，非稅務居民則無須申報。

二、 視同贈與的特殊情況

台灣贈與稅法規定，二親等內親屬間的財產買賣視同贈與，除非能提出已支付價款證明，且已支付之價款非由出售人借貸，或提供擔保向他人借得，因此，出售不動產或股票等財產給二親等親屬時，需先向國稅局申報審核後取得「非屬贈與財產同意移轉證明書」才可過戶，過戶後若被國稅局稽查但受贈人無法提供資金來源證明，例如受贈人年齡、收入與支付價款等明顯不符，都可能被認定為贈與課稅。

以顯著不相當代價轉讓財產，低於公允價值的差額部分，也可能被視同贈與，每項財產均有稅法認定的公允價值，上市櫃公司應參考轉讓日收盤價，未上市櫃公司股權因無市價，轉讓價值也不得低於公司淨值，尤其在轉移境外公司股權時，平時就應記帳並編製財務報表，帳上若持有上市公司股票或不動產，應以國稅局認可的公允價值重新設算公司淨值。

三、贈與不動產與房地合一

房地合一稅上路後，房地交易損益計算是以房地成交總價，減除取得成本及因取得、改良及移轉該房屋支付費用後的餘額作為所得額，而受贈取得的不動產，其成本將被認定為受贈當時的房屋評定現值及土地公告現值，因此，未來出售該間不動產可能因認定成本較低，而被課徵較高的房地合一稅。

最後要注意的是，若以借款名義將資金借給親屬購買不動產者，需注意借款原因及用途、還款能力、借款期限及利率合理性、利息支付及本金償還等內容，並要妥善保存借款及還款文件以備國稅局查核，若借款條件顯不合理，也可能被認定為贈與進行課稅。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

戶籍 房地合一 財產

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