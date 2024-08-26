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華為車BU成立五年 就賺錢了
第一財經引述大信會計師事務所出具的華為車BU（深圳引望）2022年、2023年財務報表及2024年上半年度模擬財務報表顯示，深圳引望2022年至今年上半年的營業收入分別為21億元、47億元和104億元（約新台幣443億元），上述年份主營業務毛利率分別為17.73%、32.13%和55.36%。
賽力斯25日發布多份公告，包括擬購買華為持有的深圳引望10%股權的公告、上述交易的審計報告、資產評估報告等。
前述報告數據顯示，深圳引望2022至2024年上半年歸母淨利潤分別為人民幣-75.87億元、-55.97億元和22.31億元（約新台幣100億元），預估2024年度歸母淨利潤為33.51億元。
華為車BU成立於2019年5月，從前述數據可知，華為車BU在成立的第五年即轉虧為盈。
如果分軟硬體觀察，2022年至2024年上半年度深圳引望BU硬體業務的毛利率分別為14.47%、15.85%和 33.41%；軟體和服務業務的毛利率分別為 24.97%、52.22%和 86.17%。
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