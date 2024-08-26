陸抗議美增「實體清單」

美國商務部工業和安全局（BIS）宣布更新出口管制規則，將131個名錄下的123個實體添加到「實體清單」中，進行嚴格的出口管制，其中包括42個中國實體和地址。對此，大陸商務部昨（25）日回應指出，中方表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

大陸商務部昨天發出新聞稿表示，中方注意到有關情況，美方以所謂涉俄為由，將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

大陸商務部指出，美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。「中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採必要措施，堅決維護中國企業合法權益。」

陸媒《芯智訊》指出，美國BIS以威脅國家安全和外交政策利益為由，將39家大陸實體和三個香港地址，列入了「實體清單」，其中包括海能達等知名企業。透過企業名稱及檢索相關企業資訊彙整稱，上述39個實體主要分布在電子元件分銷商、通訊（海能達）、物流、進出口貿易等行業。

財新網則提到，美國BIS在更新規則方面，擴大現有「外國直接產品規則」（FDP）的範圍。