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陸證監會 對法人機構信心喊話

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸證監會主席吳清。（中新社）
大陸證監會主席吳清。（中新社）

A股跌跌不休引發法人出脫持股，大陸證監會主席吳清表示，將續推新「國九條」及資本市場「1+N」政策落地見效，希望法人機構投資者繼續堅定信心保持定力，幫助投資者獲得合理回報，成為市場運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。

大陸證監會官網昨（25）日公布吳清在北京的專題座談會內容，他與大陸全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募本基金等十家大型機構投資代表深入交流並聽取意見建議。

吳清指出，證監會將持續推動新「國九條」及資本市場「1+N」政策落地見效，以改革促進穩定、防風險、促進高質量發展，穩妥推進發行上市、交易、退市等關鍵制度優化完善，推動建構「長錢長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本市場功能，更好服務中國式現代化建設。

吳清提到，近年來，大陸資本市場機構投資者隊伍不斷發展壯大，交易占比明顯提高，已逐步成為理性投資、價值投資、長期投資的標竿性力量，對促進資本市場健康穩定發展發揮重要作用。

吳清強調，希望機構投資者繼續堅定信心保持定力，堅持長期主義、專業主義，不斷提升專業投研能力，更好發揮示範引領作用，持續壯大買方力量，幫助投資者獲得合理回報。

法人 經濟發展 資本市場

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