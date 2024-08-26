陸房企還債高峰 恐再現違約

8月迎來陸房企還債高峰，證券時報引述克而瑞統計數據顯示，8月有65家房企將有26筆債券到期，剔除掉已提前贖回的部分之後則達到人民幣402億元（約新台幣1,809億元），較上期增加51%。

有業內人士認為，由於近期房企融資依然較為低迷，再加上房地產銷售未完全復甦，因此未來仍可能會有房企出現債務違約事件，流動性問題仍需要注意。

澎湃新聞此前報導，多名債券持有人表示已經收到大陸知名房企碧桂園旗下債券「21碧地02」的小額款項。但該訊息未獲碧桂園官方證實。

近日多家房企發布兌付安排相關訊息，比如廈門國貿發布2021年度第六期中期票據兌付公告，發行總額人民幣9億元，利率為3.98%，到期日為8月25日；珠江實業也宣布2021年度第二期中期票據的兌付安排。該債券的債項餘額維持在人民幣15億元，本計息期的債項利率為4.85%，利息兌付日為8月23日。

此外也有房企提前兌付、回售，石榴集團8月16日公告稱，提前兌付即將於8月20日到期的「19石榴04公司債」，共計9億元本息。