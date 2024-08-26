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人行：高風險中小銀行 少了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸央行行長潘功勝。（中新社）
大陸央行行長潘功勝。（中新社）

中國人民銀行行長潘功勝接受央視新聞採訪時指出，今年人行先後三次實施比較重大的貨幣政策調整，下一步，將加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期提振信心，支持鞏固和增強經濟回升的態勢，目前大陸高風險中小型銀行數量較高峰已壓降近半。

據大陸央視新聞，潘功勝接受專訪時說道，中共二十屆三中全會關於金融體制改革的部署，第一項任務就是加速完善中央銀行制度。人民銀行將圍繞貨幣政策、系統性金融風險防治等職責，加速建構現代中央銀行體系。

潘功勝表示，完善中國特色現代貨幣政策框架，更好促進經濟高質量發展。健全宏觀審慎政策架構與系統性金融風險防範處置機制，「守住不發生系統性金融風險的底線」。健全金融市場與金融市場基礎建設體系，深化金融供給面結構性改革。建構更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。

潘功勝提到，今年中國人民銀行先後三次實施比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好。下一步將加強逆周期和跨周期調節，並著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

潘功勝指出，將引導金融機構加強對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。

對於大陸銀行的債務風險，潘功勝說，目前，大陸融資平台的數量和存量債務水準不斷下降，大部分融資平台到期債務實現接續、重組和置換，融資成本負擔較先前顯著下降，「目前高風險中小型銀行數量較峰值已壓降近半。」

此外，潘功勝還稱，中國人民銀行將進一步做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」，增強金融開放政策的透明度、穩定性和可預期性，持續推動金融高水平開放。

中國人民銀行 貨幣 金融風險

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