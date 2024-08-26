陸國企收購庫存房雷大雨小 推進節奏仍緩慢

澎湃新聞報導，目前大陸有超過80城宣布支持國企收購房企庫存房用於保障性住房，已有36城發布徵集房源公告，但推進節奏仍緩慢，完成收儲甚至轉化為保障房的城市不多。分析認為，下半年觀察點在於收儲政策條件的放鬆和落地速度是否加快，年內政策加碼穩地產機率很高。

7月30日召開的中共中央政治局會議再度提出積極支持收購存量商品房用作保障性住房，也意味前述已是當前政策主推的「去庫存」方式。

陸國企收購商品房進度 圖／經濟日報提供

報導稱，多數城市存量房收儲還在籌備和房源徵集階段，已完成收儲甚至已轉化為保障房並投入運營的城市僅有重慶、福建省福州市等首批租賃住房貸款支持計劃的試點城市，項目大多用於配租而非配售。

以福州國企福州安住發展為例，該公司主要承接福州市收儲存量房轉作保障性租賃住房的任務，此前，該公司已收購約5,000套存量住房，房源分散於鼓樓、台江、晉安、倉山等地，計劃於2025年底前分多個批次裝修入市。

值得注意的是，上市房企華發股份9日公告指出，與母公司華發集團開展存量商品房及配套車位交易業務，總交易金額不超過人民幣120億元。而華發集團股東分別為珠海市國資委和廣東省財政廳。作為首個案例，外界認為有望成為後續城市與公司收儲合作的參考模板。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前「國企收儲未售新房」推進節奏仍待進一步提速，目前發布徵集公告的城市仍較少。陳文靜指出，人行數據顯示，截至6月底保障性住房再貸款餘額為人民幣121億元。意味國企收儲的推進可能會面臨一定挑戰，包括收儲價格、供需錯配等。

隨著越來越多的高線城市宣布收購存量住房，收購價格將成為市場關注焦點。國泰君安研報指出，若價格處於合理水平或高於市場預期，將改善市場情緒，也有助於開發商資產價值的重估。