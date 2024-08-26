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浙江推民營經濟 提4個堅持
24日，中共浙江省委在杭州舉行記者會，介紹23日舉行的中共浙江省委十五屆五次全會情況。圍繞外界關注的推動民營經濟高質量發展問題，浙江省發展改革委黨組書記、主任杜旭亮介紹，未來浙江將做到四個堅持。
中新社報導，中共浙江省委十五屆五次全會提出打造民營經濟高質量發展。堅持政策發力、堅持投資驅動、堅持助企解難、堅持環境優化成為浙江的重要思路。
在堅持政策發力方面，浙江將全面落實民營經濟32條，確保3個70%（產業基金、新增用地、新增能耗支持民間投資項目的比重都要在70%以上），不准限定投標人的所有制形式、組織形式或者股權結構等7個不准。 在堅持投資驅動方面，該省將拓展完善民營企業參與重大項目建設長效機制；圍繞交通、能源、水利等領域，每年向社會資本推介重點項目100個以上。
談及堅持助企解難，杜旭亮介紹，浙江將常態化建立與民營企業溝通交流機制、涉企問題高效閉環解決機制，切實為企業解決堵點難點痛點問題。
圍繞堅持環境優化，浙江將推動政務服務增值化改革，構建親清政商關係；加大知識產權保護力度，深化知識產權全鏈條集成改革。
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