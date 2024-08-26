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廣西泰國商品節 展上百品項
泰國商品節24日晚在廣西南寧開幕，上百種具有泰國特色的商品集中向民眾展出，獨具魅力的泰國風情表演供民眾欣賞。
中新社報導，本次活動由泰國駐南寧總領事館商務處攜手華潤萬家（控股）有限公司旗下品牌Olé精品超市共同舉辦。
泰國駐南寧總領事館商務領事尼迪·巴通翁表示，泰國商務部門非常重視泰國商品在大陸品牌形象，歷年來多次聯手廣西超市打造泰國商品節活動。本次活動展示了備受大陸消費者青睞的榴槤、椰子、香米和副食品等商品，旨在進一步擴大泰國商品在大陸市場的份額，促進雙邊貿易關係，加強泰中合作。
活動現場，泰國香米、泰式休閒小吃、泰國泡麵、冬陰功醬料等特色泰國食品，榴槤、山竹等原產泰國的水果吸引民眾選購。泰國廚師現場製作泰國料理供民眾品嚐。
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