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大陸國產遊戲《黑神話:悟空》 憑什麼價值人民幣上百億元？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸首款三Ａ級遊戲「黑神話：悟空」剛推出三天，全平台銷售已突破千萬套。（美聯社）
大陸首款三Ａ級遊戲「黑神話：悟空」剛推出三天，全平台銷售已突破千萬套。（美聯社）

大陸第一部國產3A遊戲─黑神話悟空開售當日，銷售額超過人民幣15億元；瑞幸聯名光柵卡，40萬份秒售罄，除此之外，黑神話還與聯想拯救者、海信電視、滴滴青桔、努比亞手機聯名；相關概念股集體上漲，陸媒估計，隨著未來更多的周邊開發，保守估計黑神話IP價值超過人民幣上百億元。

3A遊戲是指高投入、長時間、強資源開發的遊戲。這類遊戲往往製作精良，擁有龐大的世界觀、精美的畫面、豐富的內容和劇情，能給玩家帶來更好的體驗。以往歐美國家的3A遊戲在全球遊戲市場中占有主導地位。這一次，大陸首款高品質3A遊戲大作在全球市場中意外掀起熱潮。

《黑神話:悟空》之所以大賣，主要是因為其高質量的遊戲製作、創新的技術應用、深厚的文化底蘊以及市場策略的成功。

首先，從遊戲製作的角度來看，《黑神話:悟空》採用了先進的技術和精美的畫面，為玩家提供了極致的視覺體驗。遊戲中的粒子系統通過兩級光線追蹤技術實現了畫序無關的透明渲染，使得粒子的反射格外生動逼真，為玩家帶來了前所未有的視覺享受。此外，遊戲還運用了光線追蹤焦散和光線追蹤陰影技術，使得遊戲場景中的光線折射和陰影表現極為真實，大大增強了遊戲的沉浸感。

其次，深厚的文化底蘊也是《黑神話:悟空》受到歡迎的重要原因之一。作為一款以西遊記中孫悟空的故事為背景的遊戲，它不僅展現了傳統文化的魅力，還通過現代化的表現手法，讓傳統文化煥發新的活力。這種文化自信的展現，使得遊戲不僅僅是一款娛樂產品，更是一種文化的輸出和傳播。

再者，市場策略的成功也為《黑神話:悟空》的大賣貢獻了力量。遊戲通過精心的市場推廣和預售策略，如京東上的全款預售秒售罄，以及通過社交媒體和動漫展覽等方式進行宣傳，成功吸引了大量粉絲和玩家的關注。這種綜合的市場策略不僅提高了遊戲的知名度，也極大地激發了玩家的購買欲望。

人民幣 西遊記 電玩

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