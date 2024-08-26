北京機器人大會 「天工」升級亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「天工」（右）和特斯拉Optimus（左），兩位明星人形機器人同框。圖／本報北京傳真
「天工」（右）和特斯拉Optimus（左），兩位明星人形機器人同框。圖／本報北京傳真

連續10年，「機器人總動員」在京城東南的亦莊火熱上演。2024世界機器人大會日前開幕，全球目光再次聚焦北京。今年的大會上，來自北京的全球首個全尺寸純電驅擬人奔跑人形機器人「天工」升級亮相，全球首款搭載人工智慧深度學習技術的骨科手術機器人等一批新品首秀，見證北京機器人產業的10年蝶變。

展館裡，「天工」成為頂流。今年4月，北京人形機器人母平台「天工」發布，實現了全球首例全尺寸純電驅人形機器人的擬人奔跑。

與4個月前的驚豔一跑相比，「天工」這次具備了更多新技能：既能跳舞、鞠躬、揮手打招呼，還能聽招呼、抓東西。當展館內的小朋友沖著它說「請把橘子放在我的手上」後，「天工」立刻將手伸向桌上的4樣物品，從中挑選出橘子，溫柔地放在小朋友稚嫩的小手上。

與其他靜態展示的機器人不同，「天工」還化身為特殊觀眾，現場巡館。受邀進入特斯拉展區後，「天工」與靜態展示的特斯拉人形機器人Optimus合影留念，上演了一次特殊的技術交流。

與「天工」合影的特斯拉Optimus人形機器人，這次是在北京首發亮相，其全身具備28個活動關節、雙手共有11個自由度。據介紹，Optimus搭載與車輛同源的AI技術，行走速度較之前提升了30%，十根手指進化出感知和觸覺，既能輕握脆弱的雞蛋、也能搬運沉重的箱子。

研發手術機器人的長木谷公司展區中央，全球首款搭載人工智慧深度學習技術的「AI+ROBOT」骨科手術機器人ROPA吸引觀眾駐足。「它讓手術控制精度突破毫米級別，解決了縮短手術時間、降低手術風險、減輕患者痛苦等傳統難題。」長木谷董事長張逸淩說。　　

鈦虎機器人發布的人形機器人T230新品，是大陸首個高達2.3米的人形機器人，主要應用於重物搬運場景，但它本身卻很輕。「依託自主研發的輕量化減速器等核心部件，我們實現了機器人身體輕卻力量大的特點，力量相當於正常成年人的三倍。」鈦虎機器人創始人易港說。

資料顯示，北京機器人產業總收入在去年超過200億元，企業數量超過400家，其中專精特新「小巨人」企業50家、位居大陸首位。

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