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華為車BU財務曝光！上半年營收超440億元 毛利率55.36%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
隨著賽力斯入股深圳引望，華為車BU的財務數據也曝光。華為車BU董事長余承東近期將許多精力放到了汽車業務上，多次為鴻蒙智行智選車站台。中新社
隨著賽力斯入股深圳引望，華為車BU的財務數據也曝光。華為車BU董事長余承東近期將許多精力放到了汽車業務上，多次為鴻蒙智行智選車站台。中新社

隨著賽力斯入股深圳引望，華為車BU財務數據也隨之曝光，第一財經引述大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的深圳引望2022年、2023年財務報表以及2024年上半年度模擬財務報表顯示，深圳引望2022年至今年上半年的營業收入分別為21億元、47億元和104億元（約新台幣443億元），上述年份主營業務毛利率分別為17.73%、32.13%和55.36%。

賽力斯25日發布多份公告，包括擬購買華為持有的深圳引望10%股權的公告、上述交易的審計報告、資產評估報告等。

公開資料顯示，深圳引望在1月16日由華為完成註冊，資本額為人民幣10億元，證券時報報導，華為方面證實該公司即為此前宣布成立的華為車BU新公司。

前述報告數據顯示，深圳引望2022至2024年上半年歸母淨利潤分別為-75.87億元、-55.97億元和22.31億元，預估2024年度歸母淨利潤為33.51億元。

華為車BU成立於2019年5月，從前述數據可知，華為車BU在成立的第五年即轉虧為盈。

如果分軟硬體觀察，2022年至2024年上半年度深圳引望BU硬體業務的毛利率分別為14.47%、15.85%和 33.41%；軟體和服務業務的毛利率分別為 24.97%、52.22%和 86.17%。

據中京民信出具的京信評報字(2024)第 508號資產評估報告，評估機構採用資產基礎法和市場法兩種評估方法對深圳引望模擬股東全部權益價值進行評估，評估範圍是深圳引望經過審計的模擬全部資產和負債，評估基準日是2024年1月31日。

按照資產基礎法評估，深圳引望評估基準日淨資產帳面價值為人民幣57.17億元，淨資產評估價值為人民幣198.51億元，評估增值率為247.25%;按市場法評估，深圳引望評估基準日淨資產評估價值為人民幣1,153億元，增值額為人民幣1,095億元，增值率為1916.16%。

深圳 華為 資產

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