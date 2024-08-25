參觀2024世界機器人大會 李強：要推動機器人科技創新和產業發展

央視報導，大陸國務院總理李強25日參觀調研2024世界機器人博覽會時表示，要深刻把握機器人發展未來趨勢和重大機遇，大力推動機器人科技創新和產業發展。同時指出，要加大制度供給，引導創業投資積極參與，培育更多機器人領域「獨角獸」企業和專精特新「小巨人」企業，打造優勢特色產業集群。

李強表示，機器人體現各種現代技術的綜合集成，融合了人工智慧、新材料、生物仿生等新科技新產業，是衡量科技創新和高端製造水平的重要標誌。

李強稱，要面向產業轉型和消費升級需求，瞄準國際前沿進展，推進機器人技術革新，持續強化基礎研究和核心技術攻關，支持創新載體建設，加強相關學科專業人才培養和引進，加快高端整機、關鍵零部件和工藝軟件創新突破，為機器人產業高質量發展提供有力技術支撐。

李強強調，科技生命力在於應用，機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。

他指出，要充分發揮中國大陸市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數位化轉型、智慧製造試點示範、大規模設備更新等政策支持，強化應用驗證，加強標準體系建設，推動機器人在工業、農業、服務業、特殊環境等各領域加快拓展普及。

稍早，大陸工信部部長金壯龍24日參觀調研2024世界機器人博覽會時指出，要加快拓展應用，推動機器人賦能千行百業，積極培育新業態新模式新動能。要積極參與全球機器人治理體系建設，開展機器人倫理、數據安全、標準認證等方面研究和國際合作。

2024世界機器人大會21日在北京開幕，會期共五天。工信部副部長辛國斌在開幕式表示，截至7月，中國持有的機器人相關有效專利超過19萬項，佔全球比重約三分之二。中國已連續十一年成為全球最大工業機器人市場，近三年新增裝機量佔全球一半以上。