陸車企搶購華為引望股份 賽力斯官宣入股10%

繼長安汽車旗下阿維塔之後，華為新能源車朋友圈之一的賽力斯25日公告，全資子公司賽力斯汽車擬以支付現金的方式購買華為持有的深圳引望10%股權，交易價格為人民幣115億元（約新台幣488億元）。

財聯社報導，賽力斯集團董事長（創始人）張興海表示，本次投資入股引望公司標誌著我們與華為升級為「業務+股權」的全面合作，開啟雙方合作從1到N可持續發展的新起點。

與此同時，財聯社引述知情人士說法指出，在阿維塔成為華為引望股東之後，長安系還有10%優先購買權，後續長安會以115億價格再入股10%，不排除仍由阿維塔全部購買。倘若該操作完成，阿維塔在引望中的持股比例將增加至20%。

長安汽車旗下聯營企業阿維塔科技20日上午在重慶與華為簽署《股權轉讓協議》，約定阿維塔科技購買華為持有的引望10%股權，交易金額為人民幣115億元。據股東持股比例確定董事會席位，其中華為有權提名六名董事，阿維塔科技有權提名一名董事。

公開資料顯示，深圳引望在1月16日由華為完成註冊，資本額為人民幣10億元，主要從事汽車智慧系統及組件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務。證券時報報導，華為方面證實該公司即為此前宣布成立的華為車BU新公司。

綜合財聯社、第一財經等媒體報導，有知情人士表示，引望仍將持續向投資者開放合作機會，包括江淮、奇瑞汽車也正在接觸。而眾多車企也釋出參股的意圖，比如北汽藍谷董秘趙冀此前表態，公司將持續「all in 華為」。此外，東風汽車、中國一汽集團兩家央企或也將成為引望的重要參股方。

另有知情人士透露，雖然車BU獨立單飛，但為了車BU的事業能夠發展順利，一個很重要的原則是在較長一段時期裡，引望由華為主導和管理。