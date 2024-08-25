出事了？才因缺席董事局會議掀議 陸銀行行長劉金「個人原因」請辭生效

中國銀行行長劉金先前曾因缺席該行董事局會議引發關注。中國銀行8月25日晚間公告，中國銀行董事會收到劉金的辭呈。劉金因「個人原因」，辭去中國銀行副董事長、執行董事、董事會策略發展委員會委員及中國銀行行長職務。該辭任自2024年8月25日起生效。

同日，該行董事會通過董事長葛海蛟先生代為履行行長職責的議案，其將至聘任新行長正式履職之日止。

中國銀行25日於官網公告指，中國銀行股份有限公司董事會以書面議案方式召開會議。本次董事會會議通知及文件以書面及電子郵件方式送達至本行所有董事及監事。截至8月25日，會議應參加表決的董事12名，實際參加表決的董事12名。董事長葛海蛟先生因利益衝突迴避表決。

公告續指，會議表決通過如下議案：關於董事長葛海蛟先生代為履行行長職責的議案。而該行董事會通過關於董事長葛海蛟先生代為履行行長職責的議案，董事會批准由董事長葛海蛟先生代為履行行長職責，至聘任的新行長正式履職之日止。

星島日報指，中銀針對劉金的「辭職」公告僅提到「個人原因」四個字，並未再有更多揭露劉金辭職的具體事項。8月22日，香港衛視在其官方微博曾提到，「中國銀行行長職位發生變動，劉金不再擔任行長」，並且該文還寫道劉金的相關「不利傳聞」。不過，香港衛視微博隨後在當晚即刪除此一報導。

鳳凰網財經則引述知情人士表示，劉金並未「落馬」，但是已被降級為副處，而中銀行長正是副部級。至於劉金犯了何種錯誤導致連降數級，知情人士並不願多說。

先前，新浪財經報導指，中國銀行8月19日晚發布公告稱，中銀召開2024年第七次董事會會議，而中銀的董事會決議公告引發市場廣泛關注。公告顯示，時任副董事長、執行董事的劉金未出席會議，原因是因為「其他安排」，且未委託他人代為行使投票權。所以，中國銀行該次董事會最終投票結果只有13票，正常情況下應該是14票。

據了解，劉金今年57歲、已擔任中國銀行行長三年多的劉金，職業生涯起步於中國工商銀行，曾任工銀歐洲副董事長、執行董事、總經理兼中國工商銀行法蘭克福分行總經理，中國工商銀行總行投資銀行部總經理、江蘇分行行長。2019年11月，劉金由國開行副行長調任光大銀行行長、光大集團執行董事。2021年，劉金出任中國銀行副董事長、行長。

值得注意的是，中金黃金23日同樣公告指，公司董事長盧進因「個人原因」，辭去公司第七屆董事會董事長、董事、董事會策略委員會主任委員及委員職務。辭職後，盧進不再擔任公司的任何職位。