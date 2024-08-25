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大手筆刺激消費！陸祭出「舊換新」 冰箱等8類家電最高補貼9千

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸大手筆刺激內需消費，大陸民眾若購買冰箱、洗衣機等八類家電產品，每件最高可獲得約台幣9,000元補貼。（新華社）
中國大陸大手筆刺激內需消費，大陸民眾若購買冰箱、洗衣機等八類家電產品，每件最高可獲得約台幣9,000元補貼。（新華社）

為刺激內需消費，大陸商務部等四個部門發布「關於進一步做好家電以舊換新工作的通知」，要求各地要統籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機等八類家電產品給予「以舊換新」補貼，每件補貼不超過人民幣2,000元（約合新台幣9,000元）。

前述這份「通知」提出，對於個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等八類家電產品給予以舊換新補貼，補貼標準為產品最終銷售價格的15%。

但對購買1級及以上能效或水效的產品，額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2,000元。

亦即大陸民眾「以舊換新」購買這八大類家電，最高可獲得產品售價20％或人民幣2,000元的政府財政補貼，補貼力度不可謂不大。

「通知」並表示，鼓勵有條件的地區因地制宜將酒店電視終端也納入消費品以舊換新補貼範圍。

對於這項家電換新補貼的資金來源，「通知」稱，大陸國家發展改革委將直接向地方安排超長期特別國債資金，支持家電以舊換新。家電以舊換新補貼資金按照總體9：1的原則實行央地共擔，東部、中部、西部地區中央承擔比例分別為85%、90%、95%。各省級財政根據中央資金分配情況按比例安排配套資金。

人民幣 冰箱 售價 大陸商務部 消費者

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