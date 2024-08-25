陸證監會喊話機構投資人 堅定信心當市場的「穩定器」

大陸資本市場近來狀況不斷，而為進一步全面深化資本市場改革，大陸證監會主席吳清表示，將續推新「國九條」及資本市場「1+N」政策落地見效，改革促進穩定、防風險、促進高質量發展，穩妥推進發行上市、交易、退市等關鍵制度優化完善。同時，冀機構投資者繼續堅定信心保持定力，幫助投資者獲得合理回報，成為市場運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。

據大陸證監會官網25日消息，吳清近日在北京召開專題座談會，與大陸全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募本基金等10家頭部機構投資代表深入交流並聽取意見建議。

吳清指出，學習貫徹中共二十屆三中全會精神是證監會系統當前和今後一個時期的一項重要政治任務。證監會將深入落實三中全會「決定」有關部署，持續推動新「國九條」及資本市場「1+N」政策落地見效，以改革促進穩定、防風險、促進高質量發展，穩妥推進發行上市、交易、退市等關鍵制度優化完善，推動建構「長錢長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本市場功能，更好服務中國式現代化建設。

吳清提到，近年來，大陸資本市場機構投資者隊伍不斷發展壯大，交易占比明顯提高，已逐步成為理性投資、價值投資、長期投資的標竿性力量，對促進資本市場健康穩定發展發揮重要作用。

吳清強調，希望機構投資者繼續堅定信心保持定力，堅持長期主義、專業主義，不斷提升專業投研能力，更好發揮示範引領作用，持續壯大買方力量，幫助投資者獲得合理回報，增強投資者的信心和信任，更加成為市場運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。

此外，大陸證監會表示，有與會單位認為，投資與融資是資本市場功能的一體兩面，二者協調發展對資本市場長期健康發展具有重要意義。當前，大陸經濟正處於高質量發展的關鍵時期，隨居民資產配置、財富管理和養老投資等需求持續增加，中長期資金增加權益投資的需求也不斷加大。

同時，與會單位還就大陸資本市場下一步全面深化改革提出具體建議，包括健全鼓勵長期投資的考核、會計、稅收等激勵機制，支持更多長期資金入市；進一步完善資本市場基礎制度，推動股票發行註冊制走深走實，提高制度的包容性和精準性，吸引更多科技創新和新質生產力代表企業上市；引導上市公司加大分紅和回購力度，鼓勵上市公司綜合運用並重組、股權激勵等方式提升投資價值等。