推「女乘客可選女司機」新功能 滴滴：將在多城上線

夜歸女性若要搭乘網約車總有些不安全感，但近日有大陸網友發現，線上叫車平台「滴滴出行」新增一項「女司機優先選擇」的功能。滴滴官方表示，該功能目前處於內部測試階段，並在部分城市進行小範圍測試，未來可望陸續在更多城市逐步推廣。

滴滴出行於官方微博表示，為更好滿足用戶細分的、個人化需求，7月初，滴滴透過公眾評議會「您希望滴滴提供哪些功能」話題徵集用戶意見，女乘客可選女司機、拉黑（意即封鎖）異味車、寵物快車投票排名前三。後續，滴滴針對投票結果，分別組成專案團隊投入開發，期間大量訪談司機師傅、乘客和各界專家，廣泛聽取意見，盡最大努力平衡各方訴求。

滴滴指，目前女乘客可選女司機、寵物快車、滴滴包車、封鎖異味車等功能已完成一期產品開發，並在少量城市小範圍測試，後續將邀請用戶參與內測，並陸續上線更多城市。其中，女乘客可選配女司機功能僅限女性用戶實名認證後使用。滴滴將持續更新迭代產品，並更好地滿足用戶需求。

每日商報提到，此項上線新功能被不少用戶稱為是「女性福音」，但目前能夠真正體驗到的人仍較少。此外，滴滴官方亦錫珽，僅呼叫女司機的時長在80秒之內，超出時間若仍沒有匹配車輛，系統便會呼叫全部司機。

正觀新聞表示，新功能上線，不可避免地引發熱議。從微博觀察，有大陸網友評論稱，「挺好的，能有更多選擇也會避免很多麻煩，坐過幾次女性師傅（司機）的車，車裡確實乾淨沒有異味，師傅也很專業。素質也都相對較高。」另有網友提到，「之前好像有個投票，沒想到滴滴來真的！」

與此同時，也有不少網友留言表示，「雖然但是，很少很少碰到女司機啊」，「到時候發現半天打不到車」。有網友說，「這功能成為擺設或象徵意義的可能性非常大」，「反過來，女司機端可以選擇只接女乘客嗎？」