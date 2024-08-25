比亞迪Q2賣98萬輛車 衝全球第7

今年第二季全球新車銷售中，大陸新能源汽車製造商比亞迪（ＢＹＤ）超越本田（ＨＯＮＤＡ）和日產汽車（ＮＩＳＳＡＮ），躍居全球第七位，顯示比亞迪已可與日美歐的大型汽車廠商相匹敵。

日媒報導，根據汽車廠商發布和調查公司MarkLines數據，今年第二季全球新車銷售中，比亞迪銷量為九十八萬輛，排名第七，與上年同期相比增加百分之四十。

作為對比，比亞迪去年第二季銷量為七十萬輛，僅排在全球第十位，但在一年內超過了排名靠前的本田、日產和鈴木，且還在逼近排名第六、美國三大汽車巨頭之一的福特，進一步打破行業排名的可能性很高。

今年第二季排在比亞迪之前的日企僅有排名第一的豐田（ＴＯＹＯＴＡ），其第二季銷量為二六三萬輛，年比小幅下滑百分之四。

報導指出，此前受認證違規問題和純電動汽車需求減少等影響，今年第二季排在第一和第二名的豐田集團和福斯集團銷量分別為二六三萬輛、二二四萬輛，按年均出現下滑百分之四情況。

報導指出，比亞迪第二季海外銷量增長約三倍，達到十點五萬輛，起到拉動作用。實際上，今年比亞迪出海進程再加速。截至七月，今年比亞迪海外市場銷量已超二十三點三萬輛，接近去年全年海外銷量。

目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球八十八個國家和地區，四百多個城市。今年七月四日，比亞迪第八百萬輛新能源汽車海豚在泰國下線，代表比亞迪泰國工廠正式投產。此外，比亞迪還在巴西、匈牙利、烏茲別克等國設有乘用車生產基地，同時還在討論在墨西哥建廠，加速產業鏈全球化。

報導指出，如果比亞迪在各國建立純電動汽車供應鏈，對其他汽車企業的打擊將更加明顯。

其他中國大陸車企存在感也正在提高。吉利控股集團位居第十一位，奇瑞汽車排第十五。報導指出，大陸企業擁有與日美歐汽車巨頭匹敵的銷售實力，已開始顛覆汽車製造商構築的供應鏈。