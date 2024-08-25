比亞迪躍全球第七大車廠 可與日美歐大廠匹敵

今年第2季全球新車銷售中，大陸新能源汽車製造商比亞迪（BYD）超越本田（HONDA）和日產汽車（NISSAN），躍居全球第七位，顯示比亞迪已可與日美歐的大型汽車廠商相匹敵。

日媒報導，根據汽車廠商發布和調查公司MarkLines數據，今年第2季全球新車銷售中，比亞迪銷量為98萬輛，排名第七，與上年同期相比增加40%。

作為對比，比亞迪去年第2季銷量為70萬輛，僅排在全球第十位，但在一年內超過了排名靠前的本田、日產和鈴木，且還在逼近排名第六、美國三大汽車巨頭之一的福特，進一步打破行業排名的可能性很高。

第2季全球新車銷量前十名

今年第2季排在比亞迪之前的日企僅有排名第一的豐田（TOYOTA），其第2季銷量為263萬輛，年比小幅下滑4％。

報導指出，此前受認證違規問題和純電動汽車需求減少等影響，今年第2季排在第一和第二名的豐田集團（TOYOTA）和福斯集團（Volkswagen Group）銷量分別為263萬輛、224萬輛，按年均出現下滑4%情況。

報導指出，比亞迪第2季海外銷量增長約三倍，達到10.5萬輛，起到拉動作用。實際上，今年比亞迪出海進程再加速。截至7月，今年比亞迪海外市場銷量已超23.3萬輛，接近去年全年海外銷量。

此外，在全球最大汽車市場的中國大陸，比亞迪發動價格競爭，拉高了銷量，汽油車有優勢的日本車企陷入了困境。

目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球88個國家和地區，400多個城市。2024年7月4日，比亞迪第800萬輛新能源汽車海豚在泰國下線，代表比亞迪泰國工廠正式投產。此外，比亞迪還在巴西、匈牙利、烏茲別克等國設有乘用車生產基地，同時還在討論在墨西哥建廠，加速產業鏈全球化。

報導指出，如果比亞迪在各國建立純電動汽車供應鏈，對其他汽車企業的打擊將更加明顯。

其他中國大陸車企的存在感也正在提高。吉利控股集團位居第11位，奇瑞汽車排在第15位。報導指出，大陸企業擁有與日美歐汽車巨頭匹敵的銷售實力，已開始顛覆汽車製造商構築的供應鏈。



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