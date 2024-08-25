陸製遊戲全球熱銷 黑神話：悟空三天賣千萬套

大陸首款國產3A級遊戲「黑神話：悟空」引發巨大迴響，剛推出三天，全平台銷售已突破千萬套。這個數字與任天堂去年5月推出的動作冒險遊戲「薩爾達傳說：王國之淚」的銷售紀錄持平。

隨著遊戲熱賣，「一隻猴子拯救了整個電腦市場」的詞條也登上微博熱搜。文章稱，鄭州電腦市場的商家近日「高興的合不攏嘴」，商家指出，「黑神話：悟空」對顯卡的要求比較高，遊戲上線後促進了不少玩家對老的設備進行更新升級。

根據「黑神話之悟空」官方微博訊息，截至23日晚間9點整，該遊戲全平台銷量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數達300萬人。若以遊戲數位標準版價格人民幣268元（約新台幣1,200元）計算，表示遊戲收入可能已超過人民幣26.8億元（約新台幣120億元）。

「黑神話：悟空」是一款動作冒險類遊戲。玩家可以在其中扮演一位「天命人」，為探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西游之路。

3A遊戲是指高投入、長時間、強資源開發的遊戲。這類遊戲往往製作精良，擁有龐大的世界觀、精美的畫面、豐富的內容和劇情，能給玩家帶來更好的體驗。

長期以來，歐美國家的3A遊戲在全球遊戲市場中占有主導地位。這一次，大陸首款高品質3A遊戲大作在全球市場中掀起熱潮。

美國多媒體遊戲評論網站IGN中國評測人表示，「黑神話：悟空」可說是中國遊戲行業的里程碑，其品質對得起這四年來它背負的期待，是真正意義上放在全球市場也極具競爭力的國產遊戲。

法新社報導，這項紀錄與任天堂2023年5月推出的爆款遊戲「薩爾達傳說：王國之淚」持平，該遊戲在開賣三天後賣出千萬套。

「黑神話：悟空」20日上午10點在全平台販售。遊戲開賣不到兩小時，Steam平台的線上玩家數量就已超過100萬，成為史上最受歡迎的大陸遊戲之一。

高盛研報指出，儘管Steam上超過80%的評論都來自大陸，但「黑神話：悟空」作為大陸經典IP透過3A級遊戲形式走向世界的首例，顯示大陸開發商在行動遊戲之外的PC／主機平台上的製作能力正在不斷提高。