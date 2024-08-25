非洲銅礦增產帶動 銅企雙雄上半年業績攀峰

今年以來銅價「高歌猛進」背景下，大陸銅企龍頭紫金礦業、洛陽鉬業均加大產出力度，上半年業績雙雙創高，淨利分別年增46%、670%，主要來自非洲銅礦增產貢獻。

上海證券報報導，洛陽鉬業業績增速顯著，上半年營收首次突破人民幣千億元，達到1,028億元，淨利54億（新台幣243億元），年增670%；紫金礦業上半年實現營收人民幣1,504億元，淨利150億元（新台幣675億元），年增46%。

紫金礦業、洛陽鉬業上半年淨利概況

紫金礦業、洛陽鉬業也成為全球主要銅企中礦產銅增長最快、最多的公司。

半年報顯示，洛陽鉬業上半年銅、鈷產量均實現翻倍增長。

其中，銅產量31.38萬噸，年增101%；鈷產量5.40萬噸，年增178%，繼續位列全球第一大鈷生產商。

此外，鈮產量首次突破5,000噸，達5082噸，年增8%；磷產量58.33萬噸，年增6%；鉬、鎢產量分別為7,349噸、4,020噸。

洛陽鉬業的銅增量主要來自剛果的TFM和KFM兩座世界級銅鈷礦。其中，KFM作為世界罕有的高銅高鈷礦，自建成後持續保持高產，穩居全球第一大鈷礦山。

TFM混合礦專案第1季順利達產，第2季順利達標，TFM五條生產線全面建成，形成年產45萬噸銅與3.7萬噸鈷的產能規模，成為世界第五大銅礦山和第二大鈷礦山。

TFM和KFM兩座世界級礦山綜合規模效益逐漸顯現，完成上半年生產計畫，洛陽鉬業也成為上半年全球貢獻銅產能增量最大的礦企，在全球銅生產商中位列第九位。

紫金礦業半年報顯示，該公司上半年實現礦產銅51.9萬噸、礦產金35.4噸、礦產鋅（鉛）22.2萬噸、礦產銀210.3噸，其中礦產銅、金年增速分別為5.3%和9.5%。

此外，紫金礦業穩步推進增量專案，其中卡莫阿銅礦三期選廠提前半年建成投產，達產後年產銅將提升至60萬噸以上，晉升為非洲最大、全球第三大銅礦。

根據計畫，紫金礦業2024年銅產量將擴張至111萬噸，洛陽鉬業計畫今年全年產銅52萬噸至57萬噸。

以美國地質勘探局（USGS）2023年2,200萬噸的全球礦產銅產量，及高盛預測的2024年2,300萬噸的產銅量計算，兩家企業新增產銅量將占2024年增量的25%。

洛陽鉬業以15.05萬噸的最高新增產銅量領跑全球主要礦企，紫金礦業以10萬噸的增量排名全球新增產銅量第二。