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大陸混合動力車 增長新動能

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

過去被認為是過渡階段的插電式混合動力車型（PHEV），近兩年正在以遠超純電車型（EV）的增長速度擴張，越來越多的大陸主流汽車公司都加碼混動技術研發，外資品牌也開始對插混車型進行布局。其中，比亞迪是插混市場中最重要的汽車製造商之一。

有比亞迪高級工程師表示，未來兩年，比亞迪將會把DM-i技術（比亞迪開發的一種先進的混合動力技術）或部分對使用者最有用的功能進行打包，並下沉進入低階乘用車市場。另外，目前下一代DM-i技術已經在討論當中。

界面新聞報導，目前比亞迪插混車型的市場占有率為60%。

比亞迪7月共銷售34.24萬輛整車，年增30.6%，其中純電動、插電混動的7月銷量分別為13萬輛、21萬輛，插混車型首次將在該公司單月總銷量的比重提升至六成以上，達61.85%。

比亞迪高級工程師介紹，比亞迪DM-i插混技術的主要特點在於以電為主，發動機為輔，負責驅動車輛的主要還是電機。與發動機相比，電機的好處在於可以在非常低速的狀態下提供非常強的扭距，帶來極強的動力性能。

除比亞迪DM-i外，目前大陸境內主流汽車品牌的插混技術，還包括奇瑞C-DM、吉利雷神、長城Hi4、榮威DMH等。

使用者 品牌 電動

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